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Экономика / ЖКХ

Перерасчета псковичам за отопление из-за теплой зимы не будет

30 января 2020 года, 12:03

Перерасчета за отопление из-за теплой зимы не будет. Об этом на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко.

К губернатору обратился Сергей Алексеев. Он обратил внимание, что в этом году зима аномально теплая, поэтому хотелось бы, чтобы был проведен перерасчет платы за отопление.

«Я плачу, как и многие граждане по тарифу, утвержденному комитетом по тарифам  администрации Псковской области в течение года 24,48 руб. за кв. м.  Фактически Псковские тепловые сети получают сверхприбыли от аномальной зимы. Перерасчет со стороны данной организации не производиться, комитет по тарифам не вносит корректировки в связи с теплым периодом зимы. На лицо идет экономия тепловых ресурсов, однако администрация области никаких действий по проведению перерасчета не принимает», - написал он. 

На его вопрос Елена Пилипенко ответила, что действующим законодательством по регулированию тарифов на тепловую энергию не предусмотрено изменение тарифов на отопление в связи с изменением сложившихся климатических условий.

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