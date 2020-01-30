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Общество

Десятая церемония вручения премии «Народное признание» пройдет в Пскове сегодня

30 января 2020 года, 10:51

В четверг, 30 января, в Пскове пройдет десятая церемония вручения премии «Народное признание». За годы ее существования она стала одной из наиболее значимых общественных наград в Псковской области. Ее номинанты - это те, кого выдвинули сами жители региона, за кого голосовали псковичи, кого поддерживали тысячи людей по всему миру.

Десятая церемония вручения премии «Народное признание» пройдет в Пскове сегодня
Церемония вручения премии пройдет в десятый раз
фото https://vk.com/

За эти годы претендентами на награду в различных номинациях и проводившихся в рамках премии конкурсах были 1 037 жителей региона, предприятий, организаций, фестивалей, спортивных соревнований и акций, а награды получили 134 из них.

Торжество пройдет в Псковском академическом театре драмы. Начало в 18.00. Традиционно ожидается множество гостей. На сцену поднимутся победители в двенадцати номинациях. 

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