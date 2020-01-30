Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

Псковский Красный Крест просит откликнутся ветеранов-медиков

30 января 2020 года, 10:16

Псковский Красный Крест просит отозваться тех, кто в годы Великой Отечественной войны был врачом, медсестрой, санитаром или сандружинницей и сражался на поле боя и в тылу, и рассказать о своем участии в спасении людей и особенных эпизодах милосердия во время войны, сообщили в организации.

Псковский Красный Крест просит откликнутся ветеранов-медиков
Информация будет использована для фотовыставки
фото с http://s020.radikal.ru/

«Мы также рассчитываем на помощь руководителей медицинских организаций и родственников ветеранов-медиков в сборе материалов о героическом прошлом тех, кто помогал раненым и больным», - отмечается в обращении.

Полученная информация будет использована для организации фотовыставки Российского Красного Креста в городе Москве, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Куда обращаться

Всех заинтересовавшихся просят обращаться в региональное отделение Российского Красного Креста до 5 февраля по телефону 8 (8112) 72-09-11.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Воры разобрали стену и обокрали дом в Новосокольническом районе
Никотиносодержащую продукцию запретили продавать в Псковской области
Псковский школьник с фотографией с турецкого берега поборется в конкурсе «Селфи с классиком»
Перерасчета псковичам за отопление из-за теплой зимы не будет
Как назначаются пенсии по возрасту в 2020 году
Десятая церемония вручения премии «Народное признание» пройдет в Пскове сегодня
Белорус сломал псковскому бомжу позвоночник
За строительством великолукской школы можно будет наблюдать онлайн
Михаил Ведерников поздравил жителей Новосокольников с Днем освобождения города

Комментарии

Авторизация
No comments
Рожаем!

Общество / Семья
30 января 11:34

Рожаем!

Ровно год назад в Пскове открылся новый перинатальный центр – полет аиста нормальный
Как вылечить изжогу

Общество / Здоровье
30 января 10:35

Как вылечить изжогу

И что делать с неприятным запахом изо рта
Следующей участницей «Модной революции» станет Иолла Ткаченко

Общество
29 января 13:12

Следующей участницей «Модной революции» станет Иолла Ткаченко

Заявку на участие в проекте прислала ее дочь Влада, девушка уверена, что стилисты помогут маме раскрыться и стать более уверенной в себе