Псковский Красный Крест просит откликнутся ветеранов-медиков

Псковский Красный Крест просит отозваться тех, кто в годы Великой Отечественной войны был врачом, медсестрой, санитаром или сандружинницей и сражался на поле боя и в тылу, и рассказать о своем участии в спасении людей и особенных эпизодах милосердия во время войны, сообщили в организации.

«Мы также рассчитываем на помощь руководителей медицинских организаций и родственников ветеранов-медиков в сборе материалов о героическом прошлом тех, кто помогал раненым и больным», - отмечается в обращении.

Полученная информация будет использована для организации фотовыставки Российского Красного Креста в городе Москве, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.