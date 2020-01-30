Псковский Красный Крест просит откликнутся ветеранов-медиков

Псковский Красный Крест просит отозваться тех, кто в годы Великой Отечественной войны был врачом, медсестрой, санитаром или сандружинницей и сражался на поле боя и в тылу, и рассказать о своем участии в спасении людей и особенных эпизодах милосердия во время войны, сообщили в организации.
Информация будет использована для фотовыставки
фото с http://s020.radikal.ru/
«Мы также рассчитываем на помощь руководителей медицинских организаций и родственников ветеранов-медиков в сборе материалов о героическом прошлом тех, кто помогал раненым и больным», - отмечается в обращении.
Полученная информация будет использована для организации фотовыставки Российского Красного Креста в городе Москве, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Куда обращаться
Всех заинтересовавшихся просят обращаться в региональное отделение Российского Красного Креста до 5 февраля по телефону 8 (8112) 72-09-11.