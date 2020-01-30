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Происшествия / ДТП

Белорус сломал псковскому бомжу позвоночник

30 января 2020 года, 10:02

Белорус сломал псковскому бомжу позвоночник. Происшествие произошло в среду, 29 января, около 20.20 у дома 21 по Ленинградскому шоссе в Пскове, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель Мерседеса, уроженец Республики Беларусь 1962 года рождения, сбил мужчину 1972 года рождения. Последний оказался без определенного места жительства. Пьяный, он шел по территории АЗС.

В результате пострадавших получил перелом позвоночника и был госпитализирован.

Водитель был трезв. По данному факту проводится проверка.

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