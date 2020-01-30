За строительством великолукской школы можно будет наблюдать онлайн

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов посетил три строительных площадки в Великих Луках: два детских сада и школу, сообщает пресс-служба областной администрации.

Детский сад и школа появятся на улице Заслонова. Все необходимые материалы для строительства дошкольного учреждения уже закуплены и завезены. Планируется, что детский сад примет первых воспитанников уже в сентябре.