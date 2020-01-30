За строительством великолукской школы можно будет наблюдать онлайн

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов посетил три строительных площадки в Великих Луках: два детских сада и школу, сообщает пресс-служба областной администрации.
Детский сад и школа появятся на улице Заслонова. Все необходимые материалы для строительства дошкольного учреждения уже закуплены и завезены. Планируется, что детский сад примет первых воспитанников уже в сентябре.
Строительство всех трех объектов идет полным ходом
Фото с http://www.pskov.ru/
Строительство школы тоже не стоит на месте. Сергей Грахов поручил обеспечить освещение на объекте, чтобы рабочие могли работать в темное время суток. Также для контроля за стройкой будет установлена камера, передающая изображение в режиме реального времени.
Еще один детский сад возводится на ул. Дружбы. Один из актуальных вопросов - ограждение строительной площадки. Его должны сделать в самое ближайшее время. Строительство детских садов и школы в Великих Луках проводится в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование». На эти цели из федерального бюджета выделено более 700 млн рублей.