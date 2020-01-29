Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Новосокольников с Днем освобождения города

29 января 2020 года, 21:23

В Новосокольниках у Вечного огня прошел торжественный митинг, посвященный 76-летию со дня освобождения города и района от фашистов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Со знаменательной датой жителей Новосокольнического района поздравил глава региона Михаил Ведерников. «Три армии, 3-я ударная, 10-я гвардейская и 22-я, бились с врагом вокруг Новосокольников. Больше двух недель шла кровопролитная борьба, когда 29 января город и железнодорожный узел были освобождены», - отмечается в поздравительном адресе губернатора.

Губернатор напомнил, что в честь этой победы,в Москве был дан салют – двенадцать залпов из ста двадцати четырех орудий.

«После Великой Победы долгие годы шло восстановление Новосокольников и окружающих населенных пунктов. Местные жители сделали все возможное, чтобы город и по сей день сохранял статус сильного районного центра. Мы должны сделать все, чтобы быть достойными нашего великого наследия, с уважением и благодарностью относиться к ветеранам и свидетелям тех событий», - отметил он.

В мероприятии приняли участие гости из Великих Лук, Москвы, Казахстана — Родины героя Советского Союза Алии Молдагуловой, отличившейся в боях за освобождение района, а также потомки первого коменданта освобожденного города Николая Вивчаря. Участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания, возложили цветы и венки к Вечному огню и к братским захоронениям.

Накануне праздника в школах Новосокольнического района состоялись уроки мужества. В ближайшие дни на территории муниципалитета планируются проведение спортивных мероприятий, митингов с участием военнослужащих 76-й дивизии ВДВ.

Напомним, что город Новосокольники был занят немцами 24 июля 1941 года , оккупация продлилась до 29 января 1944 года. Эта дата отмечается ежегодно как День освобождения города. Целый год понадобилось советским войскам, чтобы после разгрома немцев под Великими Луками, с тяжелейшими боями пройти 27 км до Новосокольников и освободить этот крупный железнодорожный узел. Полностью Новосокольнический район был освобожден в середине июля 1944 года. В боях за освобождение Новосокольнического района погибло более 11 тыс советских солдат и офицеров, более 9 тыс жителей района погибли и пропали без вести, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На улице Яна Фабрициуса в Пскове посадят новые деревья вместо снесенных
Наркоман вынес с территории псковского предприятия полтонны стружки и сдал ее в металлолом
Заместитель губернатора поручил нарастить темпы работ по реконструкции лиц Я. Фабрициуса и Инженерной в Пскове
Дети псковских росгвардейцев приняли участие в конкурсе рисунков к 76-летию снятия блокады Ленинграда
Медицинские организации Псковской области обеспечены противочумными костюмами
В Псковской области достаточно лекарств для борьбы с коронавирусом — комитет по здравоохранению
Сбербанк провел для псковских студентов лекцию по актуальным финансовым инструментам
Все вернувшиеся из Китая псковские туристы будут обследованы
Александр Нестерук: Ситуация с коронавирусом нарастает стремительно, но поводов для паники нет

Комментарии

Авторизация
No comments
Следующей участницей «Модной революции» станет Иолла Ткаченко

Общество
29 января 13:12

Следующей участницей «Модной революции» станет Иолла Ткаченко

Заявку на участие в проекте прислала ее дочь Влада. Девушка уверена, что стилисты помогут маме раскрыться и стать более уверенной в себе.

«Псковичи не должны платить за гектар в болоте десятки тысяч рублей»

Общество
28 января 12:42

«Псковичи не должны платить за гектар в болоте десятки тысяч рублей»

Собственникам недвижимости дадут больше времени на устранение ошибок в кадастровой оценке, типовые ошибки устранят сразу на все дачное товарищество или многоквартирный дом, и платить за это собственнику не придется
Артемий Лебедев в Пскове: Абсолютно сказочный вид

Общество / Шоу
27 января 20:17

Артемий Лебедев в Пскове: Абсолютно сказочный вид

Известный блогер поделился впечатлениями о городе на своем YouTube-канале