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Общество

На улице Яна Фабрициуса в Пскове посадят новые деревья взамен снесенных

29 января 2020 года, 17:45

На улице Яна Фабрициуса в Пскове в 2020 году посадят новые деревья. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, компенсационная высадка деревьев взамен снесенных планируется за счет средств муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей».

Средства на озеленение уже заложены в бюджет города Пскова на 2020 год. Программа предусматривает комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и других зеленых зон города. План озеленения улицы Яна Фабрициуса начнется после проведения тендерных процедур.

Отметим, бюджетом города Пскова в 2019 году средства по данному направлению не были предусмотрены.

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