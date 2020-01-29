Наркоман вынес с территории псковского предприятия полтонны стружки и сдал ее в металлолом

В Пскове сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу полутонны стружки черного металла. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, 31-летний мужчина в дневное время проник на территорию Вагонного ремонтного депо и вооружившись лопатой и мешками, похитил 450 кг стружки черного металла. Похищенное он вывозил на арендованной машине в пункт приема металлолома.

Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина систематически потребляет наркотики.

В отношении подозреваемого в хищении черного металла возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Также проводится комплекс оперативных мероприятий на причастность злоумышленника к совершению аналогичных противозаконных деяний.