Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Заместитель губернатора поручил нарастить темпы работ по реконструкции лиц Я. Фабрициуса и Инженерной в Пскове

29 января 2020 года, 16:41

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов проконтролировал ход работ на перекрестке улиц Яна Фабрициуса и Гражданской, а также пересечении улиц Инженерной и Индустриальной, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Работы по реконструкции в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполняет подрядная организация ООО «ЭкспрессСтрой». На обоих объектах в настоящее время наблюдается отставание от графика. В связи с этим заместитель губернатора поинтересовался причинами задержки в выполнении работ.

По словам руководителя дорожно-строительной компании, подвела работа субподрядных организаций, которые не справились с возложенными на них обязательствами. В настоящее время график скорректирован, на обоих объектах введены дополнительные силы и техника. 

Однако новый график Василия Осипова не устроил. По его словам, необходимо более подробно расписать работы на каждую неделю согласно реконструкции улиц. «Сделайте еженедельный график для субподрядных организаций — нам нужно понимать, следует ли продолжать с ними работу», - подчеркнул он и поручил подрядчику нарастить темпы работы и ликвидировать отставание от графика.

Также он попросил главу администрации Пскова Александра Братчикова регулярно докладывать о состоянии дел на этих участках. Глава администрации города заверил, что контроль за работой подрядной организации будет усилен.

Отметим, что на данный момент, реконструкция перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной проведена на 40%. Сейчас дорожные работы идут около здания Поликлиники № 3, совместно с МРСК «Северо-Запад» ведется перенос кабельной трассы. На перекрестке ул. Я Фабрициуса и ул. Гражданской в настоящее время ведется разработка грунта, далее планируется устройство дренажа и ливневой канализации. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Наркоман вынес с территории псковского предприятия полтонны стружки и сдал ее в металлолом
Дети псковских росгвардейцев приняли участие в конкурсе рисунков к 76-летию снятия блокады Ленинграда
Медицинские организации Псковской области обеспечены противочумными костюмами
В Псковской области достаточно лекарств для борьбы с коронавирусом — комитет по здравоохранению
Сбербанк провел для псковских студентов лекцию по актуальным финансовым инструментам
Все вернувшиеся из Китая псковские туристы будут обследованы
Александр Нестерук: Ситуация с коронавирусом нарастает стремительно, но поводов для паники нет
Михаил Ведерников будет курировать подготовку Псковской области к голосованию по поправкам в Конституцию
Архивисты рассказали, как псковичи убирали снег в XIX веке

Комментарии

Авторизация
No comments
Торговцы и администрация Пскова жалуются друг на друга антимонопольщикам

Экономика
27 января 15:42

Торговцы и администрация Пскова жалуются друг на друга антимонопольщикам

Городские власти забыли внести в новую схему ларьки, стоявшие до 2009 года, хотя закон это разрешил
На тренировку с родителями

Экономика / Я – социальный предприниматель
22 января 10:57

На тренировку с родителями

Открытая в Пскове болельщиком московского «Спартака» детская футбольная школа вошла в список лучших по раскинутой в 22 странах сети
Сахар из тряпок и свой варенец в каждой избе – секреты псковской кухни узнает вся страна

Экономика
20 января 16:33

Сахар из тряпок и свой варенец в каждой избе – секреты псковской кухни узнает вся страна

Любой путешественник сможет заранее узнать, где в Пскове попробовать местные блюда