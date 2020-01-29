Заместитель губернатора поручил нарастить темпы работ по реконструкции лиц Я. Фабрициуса и Инженерной в Пскове

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов проконтролировал ход работ на перекрестке улиц Яна Фабрициуса и Гражданской, а также пересечении улиц Инженерной и Индустриальной, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Работы по реконструкции в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполняет подрядная организация ООО «ЭкспрессСтрой». На обоих объектах в настоящее время наблюдается отставание от графика. В связи с этим заместитель губернатора поинтересовался причинами задержки в выполнении работ.

По словам руководителя дорожно-строительной компании, подвела работа субподрядных организаций, которые не справились с возложенными на них обязательствами. В настоящее время график скорректирован, на обоих объектах введены дополнительные силы и техника.

Однако новый график Василия Осипова не устроил. По его словам, необходимо более подробно расписать работы на каждую неделю согласно реконструкции улиц. «Сделайте еженедельный график для субподрядных организаций — нам нужно понимать, следует ли продолжать с ними работу», - подчеркнул он и поручил подрядчику нарастить темпы работы и ликвидировать отставание от графика.

Также он попросил главу администрации Пскова Александра Братчикова регулярно докладывать о состоянии дел на этих участках. Глава администрации города заверил, что контроль за работой подрядной организации будет усилен.

Отметим, что на данный момент, реконструкция перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной проведена на 40%. Сейчас дорожные работы идут около здания Поликлиники № 3, совместно с МРСК «Северо-Запад» ведется перенос кабельной трассы. На перекрестке ул. Я Фабрициуса и ул. Гражданской в настоящее время ведется разработка грунта, далее планируется устройство дренажа и ливневой канализации.