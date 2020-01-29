Дети псковских росгвардейцев приняли участие в конкурсе рисунков к 76-летию снятия блокады Ленинграда

Дети псковских росгвардейцев приняли участие в конкурсе рисунков «Был город — фронт, была блокада», сообщили «Псковской правде» в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Конкурс был приурочен к 76-летию снятия блокады Ленинграда. На суд жюри дети представили рисунки, выполненные акварелью, гуашью, фломастером и карандашом. Участники конкурса изобразили события военных лет, военную технику, сам блокадный город и, конечно, людей, на долю которых выпало перенести 900 дней страха, голода и горечи от боли и потерь.

По словам начальника управления Росгвардии по Псковской области полковник Игоря Иванова, для потомков блокадники останутся примером несокрушимой веры в победу, беспримерного мужества. Игорь Иванов поблагодарил всех участников конкурса за проявленную творческую активность и вручил победителям грамоты и подарки.