Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области достаточно лекарств для борьбы с коронавирусом — комитет по здравоохранению

29 января 2020 года, 14:48

В Псковской области разработан подробный план профилактических мероприятий по профилактике коронавируса. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании санитарной противоэпидемической коллегии «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

«Наша территория обозначена как стратегическая, учитывая границу. На границе будут дежурить «скорые» со специально подготовленными бригадами врачей. Если, не дай Бог будет чрезвычайная ситуация, мы готовы», - отметила Марина Гаращенко.

По ее словам, запас лекарств есть в достаточном количестве, как минимум, на две недели. Пациентов есть, где разместить.

Марина Гаращенко также подчеркнула, что проследит, чтобы во всех аптеках были средства индивидуальной защиты и запас противовирусных препаратов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Наркоман вынес с территории псковского предприятия полтонны стружки и сдал ее в металлолом
Заместитель губернатора поручил нарастить темпы работ по реконструкции лиц Я. Фабрициуса и Инженерной в Пскове
Дети псковских росгвардейцев приняли участие в конкурсе рисунков к 76-летию снятия блокады Ленинграда
Медицинские организации Псковской области обеспечены противочумными костюмами
Сбербанк провел для псковских студентов лекцию по актуальным финансовым инструментам
Все вернувшиеся из Китая псковские туристы будут обследованы
Александр Нестерук: Ситуация с коронавирусом нарастает стремительно, но поводов для паники нет
Михаил Ведерников будет курировать подготовку Псковской области к голосованию по поправкам в Конституцию
Архивисты рассказали, как псковичи убирали снег в XIX веке

Комментарии

Авторизация
No comments
Следующей участницей «Модной революции» станет Иолла Ткаченко

Общество
29 января 13:12

Следующей участницей «Модной революции» станет Иолла Ткаченко

Заявку на участие в проекте прислала ее дочь Влада. Девушка уверена, что стилисты помогут маме раскрыться и стать более уверенной в себе.

«Псковичи не должны платить за гектар в болоте десятки тысяч рублей»

Общество
28 января 12:42

«Псковичи не должны платить за гектар в болоте десятки тысяч рублей»

Собственникам недвижимости дадут больше времени на устранение ошибок в кадастровой оценке, типовые ошибки устранят сразу на все дачное товарищество или многоквартирный дом, и платить за это собственнику не придется
Артемий Лебедев в Пскове: Абсолютно сказочный вид

Общество / Шоу
27 января 20:17

Артемий Лебедев в Пскове: Абсолютно сказочный вид

Известный блогер поделился впечатлениями о городе на своем YouTube-канале