В Псковской области достаточно лекарств для борьбы с коронавирусом — комитет по здравоохранению

В Псковской области разработан подробный план профилактических мероприятий по профилактике коронавируса. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании санитарной противоэпидемической коллегии «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

«Наша территория обозначена как стратегическая, учитывая границу. На границе будут дежурить «скорые» со специально подготовленными бригадами врачей. Если, не дай Бог будет чрезвычайная ситуация, мы готовы», - отметила Марина Гаращенко.

По ее словам, запас лекарств есть в достаточном количестве, как минимум, на две недели. Пациентов есть, где разместить.

Марина Гаращенко также подчеркнула, что проследит, чтобы во всех аптеках были средства индивидуальной защиты и запас противовирусных препаратов.