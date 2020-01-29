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Экономика

Сбербанк провел для псковских студентов лекцию по актуальным финансовым инструментам

29 января 2020 года, 14:44

В Псковском государственном университете прошла специальная лекция от Сбербанка, приуроченная ко Дню российского студенчества, сообщили «Псковской правде» в Псковском отделении ПАО Сбербанк.

Сбербанк провел для псковских студентов лекцию по актуальным финансовым инструментам
Анна Тарасенко рассказала слушателям ПсковГУ об основах финансовой грамотности
Фото предоставлено Псковским отделением Сбербанка

Управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко рассказала слушателям ПсковГУ об основах финансовой грамотности, личном бюджетном планировании, современных инструментах инвестирования, возможностях формирования капитала для будущей пенсии.

Также на лекции студенты узнали о том, какие финансовые риски существуют и как ими управлять, что за методы используют кибермошенники и как от них защититься.

«Время нам сегодня диктует тренды и скорости повышенной собственной грамотности. Думаю, каждый из нас должен знать азы финансовой арифметики, чтобы, как минимум, правильно планировать, а как максимум - успешно приумножать свой доход с помощью различных инструментов инвестирования», – прокомментировала Анна Тарасенко.

Такие лекции ко Дню студента-2020 Сбербанк проводит более чем в 100 российских вузах по всей стране.

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