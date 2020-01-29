Александр Нестерук: Ситуация с коронавирусом нарастает стремительно, но поводов для паники нет

«Мы столкнулись с новым вызовом. Ситуация нарастает стремительно, но поводов для паники нет», - такое мнение высказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук на заседании санитарной противоэпидемической коллегии «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, уже зарегистрировано более 6 тысяч случаев заболеваемости. «За вчерашний день - более тысячи заболевших. 25 человек умерли. Но у большинства болезнь проходит в легкой форме. Это обычная респираторная инфекция, сопоставимая с гриппом. Летальность сейчас составляет 2,2 процента и есть тенденция к ее снижению», - отметил глава Роспотребнадзора.

Александр Нестерук также отметил, что большинство заболевших в Китае, и власти этой страны принимают беспрецедентные меры, чтобы не допустить распространение вируса.

Отметим, что заседание санитарной противоэпидемической коллегии проходит по поручению министерства здравоохранения РФ, чтобы обеспечить профилактику инфекционных заболеваний на территории Псковской области.