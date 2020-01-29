Михаил Ведерников будет курировать подготовку Псковской области к голосованию по поправкам в Конституцию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке Псковской области к общенародному голосованию по поправкам в Конституцию РФ, которые анонсировал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, и лично будет курировать этот вопрос. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона провел рабочую встречу с председателем областного избиркома Игорем Соповым.

Игорь Сопов сообщил, что предварительно проведение общенародного голосования по поправкам в Конституцию запланировано на апрель. Активная работа по подготовке ведется при участии федеральных министерств и ведомств.

В Псковской области будет сформирована комиссия по содействию организации общенародного голосования. Михаил Ведерников обсудил с Игорем Соповым вопросы ее создания и координации деятельности. Губернатор подчеркнул, что лично будет курировать вопрос подготовки и возглавит комиссию. По его словам, самое важное — организовать максимально полное информирование граждан, а также обеспечить возможность проголосовать для всех жителей региона.

В рамках встречи стороны дополнительно также обсудили деятельность территориальных избирательных комиссий.