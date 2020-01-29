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Общество

Архивисты рассказали, как псковичи убирали снег в XIX веке

29 января 2020 года, 13:47

Архивисты рассказали, как в XIX веке в Пскове решали вопрос с уборкой снега. Сообщение со ссылкой на архивные документы размещено в группе Государственного архива Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Архивисты рассказали, как псковичи убирали снег в XIX веке
Псков в XIX веке
Фото из группы Госархива Псковской области в соцсети

«Ежегодно власти Пскова заключают договор на вывоз снега. Этой зимой воспользоваться им не довелось, снега не было. А как решали этот вопрос в 19 веке?», - написали сотрудники архива на своей странице. И пояснили, что наши предки руководствовались постановлениями органа местного самоуправления:

«Тогда Псковская городская дума принимала постановление «о поддержании порядка». К примеру, в 1893 году таким документом было предписано: «снег с крыш домов, дворов, а также с тротуаров воспрещается оставлять на улицах, а обязательно свозить таковой на реки Великую и Пскову, но сваливать не иначе как на места, указанные городской управой».

В этом году в связи с отсутствием снега подрядчики убирают грязь с городских улиц. На эти цели требуется 700 млн рублей>>>

О проблеме грязных дорог в Пскове читайте в материале «Грязевая бомба»>>>

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