Архивисты рассказали, как псковичи убирали снег в XIX веке

Архивисты рассказали, как в XIX веке в Пскове решали вопрос с уборкой снега. Сообщение со ссылкой на архивные документы размещено в группе Государственного архива Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

«Ежегодно власти Пскова заключают договор на вывоз снега. Этой зимой воспользоваться им не довелось, снега не было. А как решали этот вопрос в 19 веке?», - написали сотрудники архива на своей странице. И пояснили, что наши предки руководствовались постановлениями органа местного самоуправления:

«Тогда Псковская городская дума принимала постановление «о поддержании порядка». К примеру, в 1893 году таким документом было предписано: «снег с крыш домов, дворов, а также с тротуаров воспрещается оставлять на улицах, а обязательно свозить таковой на реки Великую и Пскову, но сваливать не иначе как на места, указанные городской управой».

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