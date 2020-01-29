30 кубометров отходов вывез регоператор по обращению с ТКО с Талабов

Последний раз компания убирала мусор на Талабских островах в ноябре прошлого года. А за лето 2019 года сотрудники компании вывезли с острова почти 100 кубометров мусора. По словам Сергея Пайста, снижение объема мусора объяснимо. «На дворе зима, на острове почти не бывает туристов, приезжих гостей, остались местные жители», - сказал он.

30 кубометров отходов вывезла компания «Экопром» с острова Залита. Об этом «Псковской правде» рассказал директор Регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст.

Мусор складируют на специальной площадке временного накопления. Затем сотрудники компании грузят мусор на трактор с прицепом, который доставляет их на баржу. Отходы переправляют на большую землю, где мусор перегружают в спецтехнику.

Дату следующего вывоза отходов пока не определили. Компания «Экопром» выезжает на остров по мере необходимости.

Напомним, что предприятие «Экопром» работает в регионе уже год. Услугой по вывозу мусора в Псковской области охвачено почти 2 500 населенных пункта, что почти в 10 раз больше, чем было до того, как компания пришла на псковский рынок.