Около 200 тыс тонн молока надоили в Псковской области в прошлом году 

Рейтинг лучших региональных производителей молока по итогам 2019 года возглавила великолукская компания «Слакстис». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на председателя комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Николая Романова, валовый надой сельхозпредприятия составил около 57 тыс тонн. Надой на одну фуражную корову в этой агрофирме также оказался рекордным — более 11 тыс кг в год.

В число лучших производителей молока также попали ООО «Молочный Ресурс» Великолукского района (валовой надой — почти 15 тонн молока), ООО «Добручи-2» Гдовского района (валовой надой — около 9 тонн молока) и ООО «Агрофирма «Черская» Палкинского района (валовой надой — свыше 7 тонн молока).

«Производство молока в 2019 году в хозяйствах регион составило около 200 тыс тонн», - сообщил Николай Романов.