Два новых детских сада Пскова получили здания

Два псковских детских сада получили в оперативное управление здания, в которых они располагаются. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, депутаты Псковской городской Думы на внеочередной 34-й сессии приняли решение закрепить здания за детскими садами №56 «Ягодка» и №5 «Академия детства».

Детский сад №56 «Ягодка» получил право на оперативное управление зданием по адресу улица Балтийская, д. 11Б, а детский сад №5 «Академия детства» - здание по адресу улица Звездная, д. 17Б. Согласие на закрепление зданий необходимо для того, чтобы дошкольные учреждения получили лицензию на образовательную деятельность и начали функционировать.

Оба дошкольных учреждения построены в 2019 году за счет федерального бюджета по федеральному проекту «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Стоимость каждого проекта составила 179 млн рублей.

В дошкольных учреждениях по 270 мест, 80 из которых - ясельные. Детсады приспособлены для принятия детей с ограниченными возможностями здоровья и оснащены современной мебелью и техникой.