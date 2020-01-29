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Общество

Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от поездок в Китай

29 января 2020 года, 10:11

Федеральное агентство по туризму РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай. Как сообщили «Псковской правде» в региональном комитете по туризму, Ростуризм считает, что в связи с участившимися случаями заражения новым коронавирусом туристам небезопасно находиться на территории Китайской Народной Республики.

Также Ростуризм рекомендует туристам, находящимся в Китае в следовать рекомендациям Роспотребнадзора по соблюдению мер предосторожности: принимать все необходимые меры для обеспечения личной безопасности; не покидать территорий гостиничных комплексов и отелей, за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта.

Также Федеральное агентство по туризму советует российским туроператорам приостановить реализацию турпродуктов, а также отдельных туристских услуг в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в этой стране. Также Ростуризм считает необходимым в обязательном порядке информировать российских туристов, которые уже приобрели или планируют приобрести туры в Китай о текущей эпидемиологической обстановке в стране, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона № 132-ФЗ.

Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации турпродукта или изменения его условий. При расторжении такого договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта.

Ростуризм продолжает следить за сложившейся ситуацией, находится в постоянном контакте с Роспотребнадзором, и при поступлении дополнительной информации от данного ведомства оперативно доведет ее до туроператоров, турагентов и туристов.

Телефон горячей линии для туристов 8 499 678 12 03

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