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Транспорт

Сегодня на участке улицы Некрасова в Пскове будет ограничено движение

29 января 2020 года, 09:46

29 января с 12.00 до 17.00 будет временно закрыт для движения автотранспорта участок улицы Некрасова от Комсомольского переулка до Музейного переулка. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, движение на этом участке ограничено в связи с проведением работ по реконструкции Поганкиных палат.

Объезд будет проходить по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

Администрация Пскова приносит извинения за временно доставленные неудобства. Водителей просят обратить внимание на действующую схему организации движения и заранее выбирать пути объезда.

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