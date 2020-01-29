Сегодня на участке улицы Некрасова в Пскове будет ограничено движение

29 января с 12.00 до 17.00 будет временно закрыт для движения автотранспорта участок улицы Некрасова от Комсомольского переулка до Музейного переулка. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, движение на этом участке ограничено в связи с проведением работ по реконструкции Поганкиных палат.

Объезд будет проходить по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

Администрация Пскова приносит извинения за временно доставленные неудобства. Водителей просят обратить внимание на действующую схему организации движения и заранее выбирать пути объезда.