Более 150 км оптоволокна потребуется для подключения псковских социально значимых объектов к интернету

Около 200 медицинских, образовательных и других социально значимых объектов в Псковской области в этом году подключат к высокоскоростному интернету. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, мероприятия по обеспечению этих учреждений доступом в Сеть пройдут в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика»

По словам начальника управления цифрового развития и связи Псковской области Дениса Матвеева, среди подключаемых объектов 98 — фельдшерско-акушерские пункты, 38 — городские и сельские школы, колледж, 25 — здания органов местного самоуправления, 10 — пожарные станции, 3 — здания управления Росгвардии. Для их подключения будет уложено более 150 км оптоволоконных сетей.

В том числе, доступ к высокоскоростному интернету получат 17 территориальных избирательных комиссий. Данную работу необходимо провести в ближайшее время, чтобы качественно подготовиться к общенародному голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Денис Матвеев напомнил, что Псковская область вошла в число пилотных регионов, в которых будет развиваться беспроводной доступ к интернету по стандарту LTE-450. В итоге на 92% территории региона появится возможность выхода в интернет.

В прошлом году более 150 социально значимых объектов были подключены высокоскоростному интернету.

Напомним, Министерство связи России выделило на программу подключения социально значимых объектов Псковской области более 400 млн рублей, которые планируется освоить за три года. Победителем конкурсных процедур стала компания «Ростелеком».