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Спорт

Полуфинальные и финальные игры по баскетболу среди команд муниципалитетов пройдут весной

28 января 2020 года, 17:35

В Псковской области определились победители зонального этапа соревнований по баскетболу, сообщает пресс-служба администрации области. 

 Зональный этап соревнований завершился. За путевки в полуфинал боролись команды юношей 2005–2006 годов рождения и  девушек 2004–2005 годов рождения.

 Среди юношей в полуфинал вышли команды из Плюсского, Порховского, Островского, Пустошкинского, Новоржевского, Невельского районов.

Лучшими среди женских команд стали спортсменки из Печорского, Порховского, Островского, Себежского, Локнянского и Невельского районов.

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