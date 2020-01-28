Полуфинальные и финальные игры по баскетболу среди команд муниципалитетов пройдут весной

В Псковской области определились победители зонального этапа соревнований по баскетболу, сообщает пресс-служба администрации области.
Зональный этап соревнований завершился. За путевки в полуфинал боролись команды юношей 2005–2006 годов рождения и девушек 2004–2005 годов рождения.
Среди юношей в полуфинал вышли команды из Плюсского, Порховского, Островского, Пустошкинского, Новоржевского, Невельского районов.
Лучшими среди женских команд стали спортсменки из Печорского, Порховского, Островского, Себежского, Локнянского и Невельского районов.