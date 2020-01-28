Средства на строительство пристройки к детскому саду в Писковичах будут предусмотрены в 2020-21-м годах

Губернатор Михаил Ведерников и глава Псковского района Наталья Федорова обсудили необходимость строительства пристройки на 80 мест к детскому саду «Рябинушка» в Писковичах. Встреча состоялась сегодня 28 января, сообщили в пресс-службе областной администрации. Наталья Федорова рассказала, что за последние годы население микрорайона серьезно увеличилось, и в настоящее время существует серьезная очередь в детский сад. Михаил Ведерников подчеркнул, что средства на строительство пристройки будут предусмотрены в 2020-21-м годах.

Ранее Михаил Ведерников и Наталья Федорова обсудили вопрос транспортной доступности Талабских островов.