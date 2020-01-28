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Общество

Сквер в псковском микрорайоне Овсище сдадут в июне, работы начнутся в апреле

28 января 2020 года, 17:01

Стали известны даты проведения работ на участке у дома №14 по улице Технической в Пскове. В этом году там должен появиться сквер, о чем ранее «Псковская правда» подробно рассказывала. Разработкой проекта жители микрорайона занимались с 2017 года, территория вошла в программу «Комфортная городская среда».

Контракт на выполнение работ в прошлом году удалось разыграть не с первого раза. Однако после второго аукциона он стал двухлетним. Как сообщает сайт «Новости Овсище», в прошлом году подрядчик занимался закупкой оборудования. Физические работы начнутся в апреле, с 16 числа подрядчик приступит к устройству покрытий и установке бортового камня. С 1 мая начнется озеленение, монтаж освещения – с 16 мая. Выход на объект приемочной комиссии запланирован на 30 июня. Уже на этой неделе на пустыре появится информационный щит.

Сквер в псковском микрорайоне Овсище сдадут в июне, работы начнутся в апреле
Лето 2019 года стало последним, в течение которого посреди застройки красовался пустырь.
Фото Андрея Степанова.

«Народным сквером в самом буквальном понимании» называл эту территорию ранее в беседе с корреспондентом «Псковской правды» депутат Гордумы Григорий Стороненков. В сквере должны появиться спортивная и детская площадки, теннисный стол, скамейки, беседка, велопарковка. На краю сквера разместится парковка для автомобилей.

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