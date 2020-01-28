Сквер в псковском микрорайоне Овсище сдадут в июне, работы начнутся в апреле

Стали известны даты проведения работ на участке у дома №14 по улице Технической в Пскове. В этом году там должен появиться сквер, о чем ранее «Псковская правда» подробно рассказывала. Разработкой проекта жители микрорайона занимались с 2017 года, территория вошла в программу «Комфортная городская среда».

Контракт на выполнение работ в прошлом году удалось разыграть не с первого раза. Однако после второго аукциона он стал двухлетним. Как сообщает сайт «Новости Овсище», в прошлом году подрядчик занимался закупкой оборудования. Физические работы начнутся в апреле, с 16 числа подрядчик приступит к устройству покрытий и установке бортового камня. С 1 мая начнется озеленение, монтаж освещения – с 16 мая. Выход на объект приемочной комиссии запланирован на 30 июня. Уже на этой неделе на пустыре появится информационный щит.