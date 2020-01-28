Поезд между Псковом и Великими Луками будет ходить с 1 марта

Прямой поезд из Пскова в Великие Луки и обратно планируют запустить с 1 марта. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина.

В данный момент работают над расписанием поезда, и как только оно будет утверждено, жителей Псковской области оповестят.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, между Псковом и Великими Луками будет курсировать «младший брат «Ласточки». Время в поездки между двумя столицами будет составлять пять часов, поезд будет останавливаться в крупных населенных пунктах. При этом глава региона подчеркивал, что расписание поездов Псков - Великие Луки будет привязано ко времени прибытия и отправления «Ласточек».