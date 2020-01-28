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Транспорт

Поезд между Псковом и Великими Луками будет ходить с 1 марта

28 января 2020 года, 15:41

Прямой поезд из Пскова в Великие Луки и обратно планируют запустить с 1 марта. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на  председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина.

В данный момент работают над  расписанием поезда, и как только оно будет утверждено, жителей Псковской области оповестят.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, между Псковом и Великими Луками будет курсировать «младший брат «Ласточки». Время в поездки между двумя столицами будет составлять пять часов,  поезд будет останавливаться в крупных населенных пунктах. При этом глава региона подчеркивал, что расписание поездов Псков - Великие Луки будет привязано ко времени прибытия и отправления «Ласточек».

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