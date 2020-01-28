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Происшествия

Из-за мошенников великолучанка лишилась 26 тысяч рублей

28 января 2020 года, 14:41

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 25-летней жительнице Великих Лук 27 января на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что некие мошенники, якобы, пытаются снять деньги с банковской карты девушки. И под предлогом предотвращения их несанкционированного списания попросил уточнить реквизиты карты. Великолучанка соответствующие данные предоставила. В результате,  злоумышленники завладели деньгами  с ее банковской карты, в сумме более 26 тысяч рублей. Полиция проверяет все обстоятельства произошедшего.

Другой жертвой аналогичной преступной схемы стала великолучанка, 1976 года рождения, которая не досчиталась на своей банковской карте 12500 рублей. Возбуждено уголовное дело. А 22 января 40-летняя жительница Великолукского района после разговора с мнимым сотрудником банка, обещавшим обезопасить ее банковскую карту, лишилась более 21 тысячи рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту проводят проверку.

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