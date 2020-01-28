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Общество

Депутаты планируют покончить с «наливайками»

28 января 2020 года, 13:52

Областное Собрание готово поддержать проект федерального закона, регулирующий деятельность  «наливаек». Документ рассмотрят депутаты Псковского областного Собрания депутатов на ближайшей сессии 30 января, сообщает пресс-служба регионального парламента.  Он прошёл первое чтение в Государственной Думе, и поскольку изменения вносятся в положения, относящиеся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов, регионам предложено направить свой отзыв.

Федеральный закон предложено дополнить абзацами, уточняющими, что продажа алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих территориях, допускается в ресторанах, барах, кафе, буфетах, имеющих зал обслуживания общей площадью не менее 20 квадратных метров, при условии вскрытия потребительской упаковки и соблюдения регионального «закона о тишине».

Органы государственной власти субъектов в случае принятия закона получат право установить дополнительные условия и даже полный запрет такой продажи на основании решения общего собрания собственников, принятого в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

- Наконец, услышали на федеральном уровне предложения законодательных органов субъектов. У нас большое количество обращений граждан – люди жалуются, созданы невыносимые условия для жильцов соседних с «наливайками» квартир, - отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. - Очень надеемся, что нам, наконец-то, удастся покончить с «наливайками», и люди совсем скоро почувствуют изменения. 

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