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Общество

700 млн рублей требуется на уборку Пскова

28 января 2020 года, 12:51

700 млн рублей требуется на уборку Пскова. Такую сумму на пресс-конференции в «Псковской правде», посвященной уборке дорог, озвучил начальник Управления городского хозяйства Пскова Николай Баринов.

- Когда в прошлом году мы начали считать по сегодняшним расценкам во сколько нам обойдет то, что мы бы хотели видеть по уборке смета (грязи) и снега, то сумма вышла 700 млн рублей на весь город, а бюджет на этот год у нас всего 210 млн рублей,- отметил он.

В настоящий момент по условиям муниципального контракта за уборку улиц Пскова отвечают две организации ООО «СитиИнвестГрупп» (Запсковье и Завеличье) и ГБУ ПО «Управление автомобильных дорог Псковской области» (Центр)

По контратаку подрядчики грязь с псковских улиц убирают один раз в сезон, больше не позволяет городской бюджет.

- Конечно, хочется цикличность увеличить, но средств для этого у нас нет, - отметил Николай Баринов. - Если мы сейчас попросим подрядчиков убирать смет хотя бы раз в месяц, то к августу у нас деньги по контракту закончатся, а впереди еще ноябрь и декабрь, которые могут быть в этом году довольно снежными.

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