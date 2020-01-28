Региональный чемпионат Worldskills пройдет в Псковской области в начале февраля

Четвертый открытый региональный чемпионат движения «Молодые профессионалы (Worldskills Россия)» пройдет в Псковской области с 3 по 7 февраля, сообщает пресс-служба региональной администрации. На чемпионате определят лучших молодых профессионалов.

Количество компетенций регионального чемпионата в этом году увеличили до четырнадцати: «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Графический дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Спасательные работы», «Предпринимательство», «Преподавание в младших классах», «Производство мебели», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Администрирование отеля». В компетенциях «Спасательные работы — Юниоры (12–14 лет)», «Спасательные работы — Юниоры (14–16 лет)», «Предпринимательство — Юниоры» и «Графический дизайн — Юниоры» примут участие школьники нескольких возрастных категорий.

В компетенциях «Предпринимательство», «Парикмахерское искусство» и «Администрирование отеля» примут участие студенты колледжей из Санкт-Петербурга и Москвы.

Площадки чемпионата организуют на базе образовательных учреждениях Пскова, Великих Лук, Опочки и Острова.

Оценивать конкурсантов, кроме преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных учреждений Псковской области, будут сертифицированные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Курска, Перми, Мурманска, Твери, Республики Мордовия.

Победители регионального Чемпионата будут представлять Псковскую область сначала на отборочных соревнованиях в различных субъектах Российской Федерации, а затем финал Национального чемпионата движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который пройдет в городе Кемерово в июле.