Елена Уткина: Хороший ремонт, современное оборудование, — это возможность качественно предоставлять медицинские услуги

Главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина ремонт псковской межрайонной поликлиники поспособствует приходу новых специалистов.

- Учреждение не ремонтировалось и не оснащалось новым оборудованием больше 35-ти лет. Хороший ремонт, современное оборудование, новые ФАПы — это возможность качественно и в комфортных условиях предоставлять населению медицинские услуги. Такие существенные изменения условий труда обязательно должны сказаться и на пополнении нашего учреждения новыми, в том числе молодыми специалистами, - сказала Елена Уткина.

В прошлом году отремонтировали несколько корпусов псковской межрайонной больницы и закупили новое оборудование.

В прошлом году Псковская межрайонная больница также получила в распоряжение два мобильных ФАПа. Кроме того, в деревне Большое Загорье построен и оборудован модульный ФАП. Еще три стационарных фельдшерско-акушерских пункта возведены в 2018 году в деревнях Подборовье, Ершово и Верхолино.