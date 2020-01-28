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Общество / Здоровье

Псковскую межрайонную больницу отремонтировали и купили новое оборудование на 65 миллионов рублей

28 января 2020 года, 11:58

В прошлом году отремонтировали несколько корпусов псковской межрайонной больницы, сообщает пресс-служба областной администрации. Ремонт сделали за счет федерального финансирования, в том числе на средства субсидии, выделенной Правительством Российской Федерации по договоренности губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром.

В поликлинике, расположенной на улице Школьной, заменили все окна, частично отремонтировали цоколь и входы,  установили удобные пандусы. Внутри обновили регистратуру.

В неврологическом отделении больницы и других зданиях, находящихся на Ленинградском шоссе, отремонтировали кровлю и фасады. На объектах заменили деревянные конструкции, на месте старого шиферного покрытия смонтировали металлочерепицу и обновили козырьки. Сделали и капитальный ремонт мягкой кровли на здании пищеблока и столовой.

В зданиях больничного комплекса отремонтированы и помещения, где установлены новый рентгеновский аппарат на три рабочих места с возможностью томографии, рентгенологический комплекс, флюорогораф, аппарат искусственной вентиляции легких, современное эндоскопическое оборудование. Вся медицинская техника поставлена в учреждение в рамках реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение». На закупку оборудования направлено свыше 65 млн рублей.

Продолжение поэтапного капитального ремонта Псковской межрайонной больницы планируется  до 2024 года.


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