Россельхознадзор нашел вредителя в крупе, поставляемой в псковские учреждения

Вредителя продовольствия – мельничную огнёвку Ephestia kuehniella — обнаружили специалисты в крупах, поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве провели плановую выездную проверку в отношении бюджетного учреждения Псковской области по закупке зерна для государственных нужд, где взяли образцы партий круп. При их исследовании и обнаружили огнёвку.

Индивидуального предпринимателя - изготовителя и поставщика крупы оштрафовали на 25 тысяч рублей (часть 1 статьи 14.43 КоАП РФ).

Арбитражный суд Псковской области решение Россельхознадзора в отношении предпринимателя признал законным и обоснованным.