Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Россельхознадзор нашел вредителя в крупе, поставляемой в псковские учреждения

28 января 2020 года, 11:27

Вредителя продовольствия – мельничную огнёвку Ephestia kuehniella — обнаружили специалисты в крупах, поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве провели плановую выездную проверку в отношении бюджетного учреждения Псковской области по закупке зерна для государственных нужд, где взяли образцы партий круп. При их исследовании и  обнаружили огнёвку.

Индивидуального предпринимателя -  изготовителя   и поставщика крупы оштрафовали на 25 тысяч рублей (часть 1 статьи 14.43 КоАП РФ).

Арбитражный суд Псковской области решение Россельхознадзора в отношении предпринимателя признал законным и обоснованным.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Полуфинальные и финальные игры по баскетболу среди команд муниципалитетов пройдут весной
Средства на строительство пристройки к детскому саду в Писковичах будут предусмотрены в 2020-21-м годах
Сквер в псковском микрорайоне Овсище сдадут в июне, работы начнутся в апреле
Для обеспечения транспортной доступности Талабского архипелага приобретут новый 32-местный катер
Поезд между Псковом и Великими Луками будет ходить с 1 марта
Из-за мошенников великолучанка лишилась 26 тысяч рублей
Депутаты планируют покончить с «наливайками»
700 млн рублей требуется на уборку Пскова
Региональный чемпионат Worldskills пройдет в Псковской области в начале февраля

Комментарии

Авторизация
No comments
«Псковичи не должны платить за гектар в болоте десятки тысяч рублей»

Общество
28 января 12:42

«Псковичи не должны платить за гектар в болоте десятки тысяч рублей»

Собственникам недвижимости дадут больше времени на устранение ошибок в кадастровой оценке, типовые ошибки устранят сразу на все дачное товарищество или многоквартирный дом, и платить за это собственнику не придется
Артемий Лебедев в Пскове: Абсолютно сказочный вид

Общество / Шоу
27 января 20:17

Артемий Лебедев в Пскове: Абсолютно сказочный вид

Известный блогер поделился впечатлениями о городе на своем YouTube-канале

Грязевая бомба

Общество
27 января 13:52

Грязевая бомба

Псков зарастает по уши: откуда грязища в бесснежную зиму