Псковские экскурсоводы выбрали себе правление

27 января 2020 года в проектном офисе команды 2018 состоялось организационное собрание Ассоциации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков при Псковском областном союзе туриндустрии, рассказала "Псковской правде" председатель псковского областного Союза туриндустрии Светлана Баранова.

Путем открытого голосования экскурсоводы выбрали Правление ассоциации сроком на 1 год.

Ивана Марченко избрали секретарем ассоциации, а Марию Павлову - Председателем ассоциации.

- Все предложения по направлениям деятельности ассоциации можно направлять на официальную почту ассоциации associayaeks@mail.ru или доводить до сведения членов ассоциации по удобным для них каналам коммуникации, - добавила Светлана Баранова. - Прием в члены ассоциации будет продолжен и после собрания, и вновь вступившие члены ассоциации смогут присоединиться к работе ассоциации уже на следующем собрании.

Напомним, Ассоциация призвана консолидировать сообщество экскурсоводов и гидов-переводчиков, содействовать в осуществлении их профессиональной деятельности, представлять интересы экскурсоводов и гидов-переводчиков в государственных, общественных, коммерческих организациях и на публичных площадках.