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Экономика

Представителей казначейства включат в рабочую группу по реализации нацпроектов

28 января 2020 года, 10:10

Вопросы совершенствования бюджетных отношений Губернатор Михаил Ведерников обсудил с руководителем регионального Управления Федерального казначейства региона Дмитрием Губиным, сообщает пресс-служба областной администрации. 

Михаил Ведерников обсудил с Дмитрием Губиным особенности работы муниципалитетов на Едином портале бюджетной системы. С 1 января 2020 года районам необходимо размещать на нем финансовые отчеты.

Губернатор подчеркнул, что срывов по предоставлению необходимых документов регион не допустит.  Михаил Ведерников поручил руководству Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области проинформировать муниципалитеты о важности своевременного предоставления отчетности, а также правильной работы на едином портале. 

Собеседники  обсудили возможность казначейского сопровождения строительства и реконструкции крупных объектов на территории Псковской области, рассмотрели переход бюджета Пскова на казначейское сопровождение, который состоялся с начала этого года.

Михаил Ведерников и Дмитрий Губин договорились также о включении представителей Управления Федерального казначейства по Псковской области в рабочую группу по реализации национальных проектов.

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