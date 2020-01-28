По всей Псковской области прошли мероприятия памяти жертв Холокоста

Мероприятия, приуроченные к международному Дню памяти жертв холокоста, в понедельник, 27 января, посетили сотни жителей региона, сообщает пресс-служба администрации области. В муниципалитетах прошли памятные вечера, классные часы, показы фильмов и других материалов о трагических страницах Великой Отечественной войны.

В 2020 году исполняется 75 лет со дня освобождения крупнейшего нацистского лагеря смерти Освенцима-Биркенау войсками Советской Армии. За время существования лагеря в нем погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 2,2 миллионов человек. Жертвы были преимущественно евреями из 27 государств. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН по инициативе многих стран, в том числе и России, приняла резолюцию, в которой постановила, что день 27 января будут ежегодно отмечать как Международный День памяти жертв Холокоста.