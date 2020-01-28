Псковичи вспомнили жизнь блокадного Ленинграда

В проектном офисе «Команды 2018» 27 января, в день снятия блокады, псковичи вспоминали жизнь осажденного города. Патриотическое культурно-просветительское мероприятие «900 дней» собрало педагогов, библиотекарей, школьников, студентов и общественников. Они с могли познакомиться с электронными ресурсами и проектами Президентской библиотеки, посвященными обороне и блокаде Ленинграда, - официальными документами, выписками из архивов, воспоминаниями и письмами участников событий, художественной литературой, фото- и видеоархивами.

Также в рамках мероприятия «900 дней» в проектном офисе «Команда 2018» открылась выставка моделей боевой техники, снаряжения и обмундирования командиров и бойцов Красной Армии от студии стендового моделирования и исторической миниатюры детского центра «Надежда».