Михаил Ведерников исполнил новогоднее желание восьмилетнего псковича

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечту восьмилетнего Максима Михайлова - организовал для него поездку на военный аэродром. Максим вместе с губернатором оказался в кабине пилота и сел за штурвал военно-транспортного самолета ИЛ-76. Свое заветное желание Максим написал на новогоднем шаре благотворительной «Елки желаний» в Кремле.

Командир 334-го авиационного Берлинского краснознаменного военно-транспортного полка, полковник Владимир Кожемяко провел для Максима, который остался без попечения родителей, экскурсию.

-Учись хорошо, занимайся спортом, и ты обязательно станешь военным летчиком, — заверил первоклассника Михаил Ведерников и подарил мальчику комплект военной формы. Как позднее рассказала учительница Максима, форма ему подошла идеально. Он уже неоднократно примерял ее, думая, на какое тематическое мероприятие сможет надеть, сообщает пресс-служба администрации региона.



