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Общество

Михаил Ведерников исполнил новогоднее желание восьмилетнего псковича

28 января 2020 года, 09:22

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечту восьмилетнего Максима Михайлова - организовал для него поездку на военный аэродром.  Максим вместе с губернатором оказался в кабине пилота и сел за штурвал военно-транспортного самолета ИЛ-76. Свое  заветное желание Максим написал на  новогоднем шаре благотворительной «Елки желаний» в Кремле.

Командир 334-го авиационного Берлинского краснознаменного военно-транспортного полка, полковник Владимир Кожемяко провел для Максима, который остался без попечения родителей, экскурсию.  

-Учись хорошо, занимайся спортом, и ты обязательно станешь военным летчиком, — заверил первоклассника Михаил Ведерников и подарил мальчику комплект военной формы. Как позднее рассказала учительница Максима, форма ему подошла идеально. Он уже неоднократно примерял ее, думая, на какое тематическое мероприятие сможет надеть, сообщает пресс-служба администрации региона. 


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