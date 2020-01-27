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Общество / Соцзащита

Путин дал поручение по ежегодной индексации маткапитала

27 января 2020 года, 17:54

Президент РФ Владимир Путин по итогам своего послания Федеральному собранию дал правительству поручения обеспечить ежегодную индексацию маткапитала до 2026 года, сообщает INTERFAX.RU

Владимир Путин поручил предоставить право на маткапитал семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или  усыновлен первый ребенок, при этом размер этих средств должен составить 466 617 рублей, а в случае рождения в таких семьях (или усыновления) второго ребенка размер выплаты увеличивается на 150 000 рублей.

Для семей, еще не получивших маткапитал, при появлении второго ребенка в семье с января 2020 года он составит 616 617 рублей. Эти поручения должны быть исполнены до 15 апреля 2020 года.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ вместе с властями регионов России до 1 июля ввести с 1 января 2020 года ежемесячную выплату семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в субъекте РФ, на детей 3−7 лет. Размер этой выплаты должен составлять половину величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте РФ. Часть денег на эти цели будет выделяться из федерального бюджета.

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