Путин дал поручение по ежегодной индексации маткапитала

Президент РФ Владимир Путин по итогам своего послания Федеральному собранию дал правительству поручения обеспечить ежегодную индексацию маткапитала до 2026 года, сообщает INTERFAX.RU

Владимир Путин поручил предоставить право на маткапитал семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или усыновлен первый ребенок, при этом размер этих средств должен составить 466 617 рублей, а в случае рождения в таких семьях (или усыновления) второго ребенка размер выплаты увеличивается на 150 000 рублей.

Для семей, еще не получивших маткапитал, при появлении второго ребенка в семье с января 2020 года он составит 616 617 рублей. Эти поручения должны быть исполнены до 15 апреля 2020 года.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ вместе с властями регионов России до 1 июля ввести с 1 января 2020 года ежемесячную выплату семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в субъекте РФ, на детей 3−7 лет. Размер этой выплаты должен составлять половину величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте РФ. Часть денег на эти цели будет выделяться из федерального бюджета.