Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

В баре на Горького нашли нелегальную водку и косметический лосьон

27 января 2020 года, 16:57

Полиция выявила нарушения, связанные с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Прордажу незаконного алкоголя зафиксировали 24 января в баре, расположенном на улице Максима Горького.

У водки не было соответствующих сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. Отсутствовала также маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации. Алкоголь продавали по цене, ниже установленной минимальной розничной.

Кроме того, в баре продавали и спиртосодержащую продукцию – косметический лосьон, на который тоже не имелось сопроводительной документации. Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 130 литров алкоголя и 30 литров лосьона.

Раньше в этом баре уже находили нарушения, связанные с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Путин дал поручение по ежегодной индексации маткапитала
Тело женщины обнаружили вблизи деревни Кислово
Сотрудники прокуратуры выразили соболезнования по случаю кончины заместителя прокурора Пскова Марины Яковлевой
Псковичам, имеющим знак «Житель блокадного Ленинграда», в феврале проиндексируют выплаты
В псковском МФЦ появилось дополнительное окно по замене водительского удостоверения
В 2019 году в псковских садиках создано 620 новых мест
На борту разбившегося в Афганистане самолета было более 80 человек
В полиции выявили водителя, который сел пьяным за руль повторно
В России у ста человек подозревают коронавирус

Комментарии

Авторизация
No comments
Жительницу Пскова принимают за должницу из Смоленской области

Происшествия
21 января 11:22

Жительницу Пскова принимают за должницу из Смоленской области

Женщину часами проверяют на границе

«Володя, не беги!»

Происшествия / ДТП
20 января 17:11

«Володя, не беги!»

Всегда спешил на помощь и не мог поступить иначе - так окружающие говорят о майоре-десантнике, он погиб под Псковом, пытаясь спасти попавших в аварию
Детский гоп-стоп в Любятово

Происшествия
16 декабря 13:49

Детский гоп-стоп в Любятово

Шайка подростков держала в страхе Любятово, у детей отбирали деньги и телефоны, а одного школьника-спортсмена избили так, что потребовалась операция