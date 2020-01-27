В баре на Горького нашли нелегальную водку и косметический лосьон

Полиция выявила нарушения, связанные с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Прордажу незаконного алкоголя зафиксировали 24 января в баре, расположенном на улице Максима Горького.

У водки не было соответствующих сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. Отсутствовала также маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации. Алкоголь продавали по цене, ниже установленной минимальной розничной.

Кроме того, в баре продавали и спиртосодержащую продукцию – косметический лосьон, на который тоже не имелось сопроводительной документации. Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 130 литров алкоголя и 30 литров лосьона.

Раньше в этом баре уже находили нарушения, связанные с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.



