Псковичам, имеющим знак «Житель блокадного Ленинграда», в феврале проиндексируют выплаты

Сегодня в Псковской области проживают 13 ветеранов, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». По предоставлению льгот и пенсионному обеспечению они приравнены к участникам Великой Отечественной войны, сообщает прессс-лужба регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

Кроме того, 266 псковичей награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В соответствии с законодательством, жителям региона, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим инвалидность, выплачивается две пенсии - страховая по старости и пенсия по государственному пенсионному обеспечению.

Все эти пенсионеры являются получателями ежемесячной денежной выплаты. В феврале 2020 г. ежемесячная денежная выплата будет проиндексирована на 3 % исходя из роста потребительских цен за предыдущий год. В результате размер ЕДВ участников Великой Отечественной войны составит 4173,97 руб., а награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 3062,00 руб.

В дополнение к пенсионному обеспечению псковичи, имеющие медаль «За оборону Ленинграда» получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение – 1000 руб, а награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 500 руб.