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Общество

В псковском МФЦ появилось дополнительное окно по замене водительского удостоверения

27 января 2020 года, 15:03

В центральном отделе МФЦ Пскова, который работает на улице Белинского, д. 77а, открыли дополнительное окно по замене водительского удостоверения, сообщает пресс-служба областной администрации.  С просьбой о расширении возможностей предоставления этой услуги неоднократно обращались жители Пскова и муниципальных образований, в том числе и  на «прямую линию» губернатора  Михаила Ведерникова.

- Дополнительное окно приема в центральном отделе  Пскова позволило серьезно сократить время ожидания. Предварительно записаться для получения услуги по замене водительского удостоверения можно либо через официальный сайт www.pskov.mfc.ru, либо мобильное приложение „Мои документы онлайн“, которое запустили в январе этого года. В настоящее время ведется работа в муниципальных образованиях. С управлением ГИБДД УМВД России по Псковской области согласована выдача удостоверения на площадке  МФЦ в следующих населенных пунктах: Великие Луки, Опочка, Порхов, Дедовичи, Бежаницы, Струги Красные, Печоры, Остров и Невель. В течение первого полугодия в этих муниципалитетах сделают все необходимое  для внедрения этой услуги. После запуска дальнейшие усилия будут направлены на то, чтобы заменить водительские права можно было во всех отделах Псковской области, — сообщила директор регионального МФЦ Екатерина Ершова.

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