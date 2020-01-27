В 2019 году в псковских садиках создано 620 новых мест

620 мест в детских садах города Пскова создано в 2019 году, сообщает пресс-служба муниципалитета. В 2019 году построили два новых детских сада и одну пристройку к действующему садику..

Один из детских садов – «Ягодка» - появился ￼на улице Балтийской, 11Б. В нем создано 12 групп, 4 из которых – ясельные. Стоимость проекта составила 179 млн рублей, они выделены из федерального бюджета. Детский сад сможет принимать детей с ограниченными возможностями здоровья и способствовать их социализации.

По идентичному проекту построен детский сад №5 «Академия детства» ￼на улице Звездной, 17Б. Учреждение также рассчитано на 270 детей, включая 80 ясельных.

Дополнительно 80 ясельных мест появилось в детском саду №44 «Снегирек» ￼на улице Народной, 51А. Для этого к зданию пристроили дополнительное помещение. На эти работы из федерального бюджета выделили около 89 млн рублей.

Из бюджета города Пскова направили 16 млн рублей на оснащение всех садиков инвентарем, постельным бельем, мягкими игрушками.

Все детские сады оборудованы многофункциональной мебелью и оборудованием по самым современным стандартам.