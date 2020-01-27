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Происшествия

В полиции выявили водителя, который сел пьяным за руль повторно

27 января 2020 года, 14:13

В Псковском районе дорожная полиция  установила нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

Вечером 26 января на дороге Санкт-Петербург – Невель в деревне Стремутка Псковского района дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2107». Выяснилось, что легковушкой управлял местный житель, 1961 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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