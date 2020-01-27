Дорожные работы на 16 объектах выполнили в Пскове в 2019 году

В 2019 году в Пскове выполнили дорожные работы на 16 объектах сообщили в пресс-службе администрации Пскова. В том числе в декабре завершили ремонт на перекрестке Рижского проспекта с улицей Петровской, улицах Лагерной, Пароменской, Стахановской, Петровской, 23 июля, Декабристов и проезде Рижский проспект, 49 - Кузбасской дивизии, 22.

Перекресток Рижского проспекта и улицы Петровской произвели за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая сумма контракта составила 6 млн рублей. На эти средства отремонтировали участок протяженностью более 300 метров с заменой дорожного покрытия и бортового камня.

Улица Пароменская отремонтирована на участке от улицы Петровской до улицы Народной. Его протяженность составила около 1 км. Подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие дороги, бортовые камни, а также тротуары, кроме того отремонтировано примыкание с улицей Киселева от Рижского проспекта от улицы Коммунальной. Цена контракт составила 14 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета при софинансировании из муниципального бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

В рамках этой же программы провели ремонт проезда Рижский проспект, 49 - Кузбасской дивизии, 22 на участке от улицы Коммунальной до улицы Кузбасской дивизии, 22. Работы обошлись областному бюджету в 4,5 млн рублей. На участке длиной 240 метров заменили дорожное покрытие, установили бортовые камни, на тротуарах уложили плитку.

На средства федерального бюджета отремонтировали улицу Стахановской на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной протяженностью чуть более 700 метров. На сумму 17 млн рублей подрядная организация убрала старое покрытие дороги и уложила новое, установила новые бортовые камни и устроила тротуары.

Улицу Петровскую отремонтировали на участке от улицы Розы Люксембург до улицы Красноармейской также за счет средств федерального бюджета. На сумму 11,6 млн рублей подрядчик выполнил ремонт 530 метров дороги с установкой нового бортового камня, асфальтированием тротуара и укладкой тактильной плитки на местах сопряжения с проезжей частью.

Аналогичные работы провели на участке в 530 метров улицы 23 Июля. На ремонт этой дороги потратили около 9,8 млн рублей из федерального бюджета.

25,5 млн рублей из федерального бюджета направили на ремонт улицы Декабристов на участке от дома № 20 по улице Германа до улицы Железнодорожной. Подрядчик уложил новое дорожное покрытие, укрепил обочины, заасфальтировал тротуар, установил бортовой камень и восстановил зеленую зону.

На двух объектах, начатых в 2019 году, дорожные работы продолжаются в рамках двухгодичных контрактов. Речь идет о реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной. А также о реконструкции улицы Яна Фабрициуса. Оба проекта реализуют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».