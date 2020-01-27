Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Областные заказчики сэкономили миллион рублей на закупках

27 января 2020 года, 12:17

Около миллиона рублей сэкономили областные заказчики на Портале поставщиков, заключив около 300 контрактов на общую сумму более 33,6 млн рублей, сообщает пресс-служба областной администрации. 

В соответствии с постановлением администрации Псковской области, начиная с 12 июля 2019 года, государственные учреждения  осуществляют закупки товаров, работ и услуг с использованием Портала поставщиков. До этого заказчики делали малые закупки напрямую у единственного поставщика  без проведения торгов и, как следствие, без экономии.

В конце прошлого года Псковская область была отмечена «Премией Рунета — 2019» в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы». Псковской области  вручили диплом по направлению «Лучший региональный заказчик на Портале поставщиков». Государственные учреждения Псковской области работают в сфере закупок с использованием этой автоматизированной информационной системы в рамках соглашения, заключенного между губернатором Михаилом Ведерниковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным на Российском инвестфоруме в Сочи в 2018 году.



  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сотрудники прокуратуры выразили соболезнования по случаю кончины заместителя прокурора Пскова Марины Яковлевой
Псковичам, имеющим знак «Житель блокадного Ленинграда», в феврале проиндексируют выплаты
В псковском МФЦ появилось дополнительное окно по замене водительского удостоверения
В 2019 году в псковских садиках создано 620 новых мест
На борту разбившегося в Афганистане самолета было более 80 человек
В полиции выявили водителя, который сел пьяным за руль повторно
В России у ста человек подозревают коронавирус
Дорожные работы на 16 объектах выполнили в Пскове в 2019 году
Мошенники опять украли деньги с банковских карт жителей области

Комментарии

Авторизация
No comments
Торговцы и администрация Пскова жалуются друг на друга антимонопольщикам

Экономика
27 января 15:42

Торговцы и администрация Пскова жалуются друг на друга антимонопольщикам

Городские власти забыли внести в новую схему ларьки, стоявшие до 2009 года, хотя закон это разрешил
На тренировку с родителями

Экономика / Я – социальный предприниматель
22 января 10:57

На тренировку с родителями

Открытая в Пскове болельщиком московского «Спартака» детская футбольная школа вошла в список лучших по раскинутой в 22 странах сети
Сахар из тряпок и свой варенец в каждой избе – секреты псковской кухни узнает вся страна

Экономика
20 января 16:33

Сахар из тряпок и свой варенец в каждой избе – секреты псковской кухни узнает вся страна

Любой путешественник сможет заранее узнать, где в Пскове попробовать местные блюда