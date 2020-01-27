Областные заказчики сэкономили миллион рублей на закупках

Около миллиона рублей сэкономили областные заказчики на Портале поставщиков, заключив около 300 контрактов на общую сумму более 33,6 млн рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

В соответствии с постановлением администрации Псковской области, начиная с 12 июля 2019 года, государственные учреждения осуществляют закупки товаров, работ и услуг с использованием Портала поставщиков. До этого заказчики делали малые закупки напрямую у единственного поставщика без проведения торгов и, как следствие, без экономии.

В конце прошлого года Псковская область была отмечена «Премией Рунета — 2019» в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы». Псковской области вручили диплом по направлению «Лучший региональный заказчик на Портале поставщиков». Государственные учреждения Псковской области работают в сфере закупок с использованием этой автоматизированной информационной системы в рамках соглашения, заключенного между губернатором Михаилом Ведерниковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным на Российском инвестфоруме в Сочи в 2018 году.







