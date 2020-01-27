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Происшествия

Мошенники опять украли деньги с банковских карт жителей области

27 января 2020 года, 11:42

Жителей Псковской области опять обманули мошенники, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. На этот раз пострадали жители Псковского, Великолукского и Бежаницкого районов.

По версии следствия, 24 января жительнице Псковского района, 1966 года рождения, на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он заявил, что  злоумышленники, якобы, пытаются снять с банковской карты женщины деньги. Она поверила и перевела мошеннику более 72 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

У жителя Великолукского района, 1951 года рождения, тоже под предлогом приостановления транзакции  20 января неизвестный злоумышленник снял с его банковской карты 22500 рублей. А у пенсионерки, 1958 года рождения, из поселка Бежаницы, 21 января с банковской карты  дистанционным способом неустановленные злоумышленники похитили свыше 74 тысяч рублей. Через сайт от имени знакомой ей предложили поучаствовать в некоей банковской акции. Обстоятельства произошедшего уточняют в полиции. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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