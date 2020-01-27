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Общество

Проект «Модная революция» выбирает лучшую участницу 2019 года

27 января 2020 года, 11:27

В группе проекта «Модная революция» в социальной сети «Вконтакте» и в группе газеты «Псковская правда» можно выбрать лучшую участницу 2019 года. Голосование продлится до 14 февраля. Победительницу объявят во время финала февральского выпуска и вручат ей призы от партнеров проекта. 

Всего в 2019 году в проекте преображения  участвовали 10 псковичек.

«Модная революция» — совместный проект газеты «Псковская правда» и торгового комплекса «ПИК60» — в начале прошлого года отметила свое десятилетие. Первый выпуск «Модной революции» вышел в феврале 2009 года. С тех пор на проекте переодели несколько сотен псковичек и жителей области разных возрастов и профессий. «Модная революция» не раз доказывала, что красоте и стилю есть место в любом возрасте. У многих участниц после проекта произошли счастливые изменения в жизни.

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