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Общество

Сегодня псковичи смогут познакомиться с жизнью блокадного Ленинграда

27 января 2020 года, 10:41

В Пскове, 27 января - в день полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады состоится патриотическая акция «Хлеб той зимы». На перекрестке улиц Пушкина и Ленина развернётся специальная площадка, которая будет работать с 13:00 до 18:00 до 29 января.

В рамках акции псковичи смогут больше узнать о событиях Великой Отечественной войны и ближе познакомиться с жизнью блокадного Ленинграда:  увидеть образцы газет и партизанских листовок военного времени, получить на руки хлебную карточку и символ акции - кусочек хлеба весом в 125 граммов - это минимальная суточная норма выдачи хлеба в самые тяжелые месяцы блокады Ленинграда.

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