Михаил Ведерников пообещал купить псковским гребцам новые тренажеры

По итогам 2019 года гребцы из Псковской области завоевали на Всероссийских соревнованиях 23 медали. Такие высокие результаты губернатор региона Михаил Ведерников назвал чудом в условиях ограниченного ресурса. Соответствующий пост появился на странице главы региона в Instagram.

- Это можно назвать чудом, учитывая ограниченные ресурсы и состояние спортивного инвентаря Школы Олимпийского Резерва „Ника“. Уверен, результаты региона будут еще выше, если эту проблему помочь решить, - написал Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников также написал, что вместе с главой администрации Пскова Александром Братчиковым передал гребцам 18 новых спортивных лодок. В дальнейшем глава региона планирует приобрести для спортсменов новые тренажеры, а в течение трех лет полностью закрыть потребность школы в инвентаре.

Кроме того, Михаил Ведерников вручил благодарственные письма ведущим тренерам школы — Сергею Николаеву и Михаилу Самарину.