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Спорт

Михаил Ведерников пообещал купить псковским гребцам новые тренажеры

27 января 2020 года, 09:37

По итогам 2019 года гребцы из Псковской области завоевали на   Всероссийских соревнованиях 23 медали. Такие высокие результаты  губернатор региона Михаил Ведерников назвал чудом в условиях ограниченного ресурса. Соответствующий пост появился на странице главы региона  в Instagram.

- Это можно назвать чудом, учитывая ограниченные ресурсы и состояние спортивного инвентаря Школы Олимпийского Резерва „Ника“. Уверен, результаты региона будут еще выше, если эту проблему помочь решить, - написал Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников также написал, что вместе с главой администрации Пскова Александром Братчиковым передал гребцам 18 новых спортивных лодок. В дальнейшем глава региона планирует приобрести для спортсменов новые тренажеры, а в течение трех лет полностью закрыть потребность школы в инвентаре.

Кроме того, Михаил Ведерников вручил благодарственные письма ведущим тренерам школы — Сергею Николаеву и Михаилу Самарину.

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