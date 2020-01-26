Пскович похитил несколько упаковок кофе из магазина

Несколько упаковок кофе похитил из магазина пскович. Как сообщили «Псковской правде» в Управлении Росгвардии по Псковской области, происшествие случилось 24 января около 13 часов. Житель Пскова, находясь в магазине на улице Некрасова, взял нескольких упаковок кофе и хотел с ними скрыться. Кражу заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации.

На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Росгвардейцы задержали гражданина и передали его в территориальный отдел полиции.